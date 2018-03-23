Rektör Karakaya öğrencilerle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kentteki lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, Kırşehir Abdülkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle "Kariyer Günü" etkinliklerinde buluştu.

Lisenin konferans salonunda düzenlenen program da öğrencilerden gelen soruları da cevaplandıran Karakaya, üniversite eğitiminin önemi ve tercihler konusunda bilgi verdi.

Ülkenin en önemli değeri, istikbalinin gençler olduğunu, on yıl sonra ülkeyi yönetecek kişilerin bugünün gençleri olduğunu, kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri gerektiğini aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"Kendinizi nasıl eğitirseniz memleketi de o şekilde yöneteceksiniz. Eğitimin hayatın her alanında vardır. Sizde hayatınız boyunca eğitim almaya ve eğitmeye devam etmelisiniz. Sizler Türk milletin evladı olduğunuz için kendinizle onur duymalısınız. Bu memlekette yaşamanın hazzını almalısınız. Bu topraklarda yaşıyorsanız burayı anlayıp derinliğine inmelisiniz.

Sizi bu topraklardan koparmaya çalışacaklardır fakat siz buna imkan vermemelisiniz. Ne kadar çok çalışılır ve ne kadar çok emek verilirse hayatta başarılar o kadar kalıcıdır. Başarının sırrı çok çalışmak ve bu yolda bedel ödemektir. Millet olarak bizlerin materyalist yani maddeye önem veren değil insana ve kalbe değer veren bir toplumuz. Çalıştığınız ve emek verdiğiniz zaman her şeyi halledebileceğinize inanmalısınız.

Hayatta çözümsüz problem yoktur. Bu yüzden iyi bir çalışmaya ve bilgiye ihtiyacınız var. Geleceği iyi anlamalısınız. Bir işe emek verip bu işi iş ahlakıyla yaparsanız ülkemiz istikamette kalır. Bu yüzden kendinizi yorun, yorulmadan elde edilmiş nimetin tadı yoktur."

Etkinliğe Okul Müdürü Seyfettin Cerit, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.