Rektör Karakaya, Anadolu Ahileri Büyük Buluşmasına katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ankara'da düzenlenen Anadolu Ahileri Büyük Buluşması programına katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programın açılışına katılan Karakaya, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin önemine değinerek, Kırşehir ve Türkiye için bir medeniyet hareketi olduğunu belirtti.

Ahiliğin tarihi gelişimi ve Ahi Evran-ı Veli’nin kişiliğinden bahseden Rektör Karakaya, "Ahiliğin gayesi, insanın dünya ve ahiretteki mutluluğunu sağlamaktır. Ahilik hakka ve halka hizmet anlayışını benimseyen bir sistemdir. Ahiler, hem kadınları hem de erkekleri eğitmişlerdir. Bu sebeple ahilik, üreten, yetiştiren ve eğiten bir sistemi benimseyerek gelişmeyi önemsemiştir." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin adına yakışır bir şekilde nitelikli ve kaliteli insan yetiştirerek ahilik anlayışını yeniden inşa etmeye çalıştığını vurgulayan Karakaya, ahiliğin, temel felsefesinin kalite olduğunu, bu hedef doğrultusunda çalışmalarına inançla devam ettiklerini anlattı.

Rektör Karakaya'ya, konuşmasının ardından verdiği desteklerden dolayı plaket takdim edildi.