Rektör Karakaya, akademi söyleşisine katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Gençlik Kollarının düzenlediği akademi söyleşisinde yatırımlar ve çalışmalarını anlattı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, merkezi Ankara'da bulunan federasyon konferans salonunda gençlerle bir araya geldi.

Çalışmalarını ve deneyimlerinin anlatan Karakaya, pilot üniversite sürecinde Kırşehir ve bölgenin kalkınması için hazırladıkları projelerden bahsetti.

Pilot üniversite projelerinin Kırşehir’in gelişimine hız kazandırarak ekonomisini güçlendireceğini vurgulayan Karakaya, bu aşamada sürecin başarılı şekilde devam etmesi ve projelerden verim alınması için yoğun şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Pilot üniversite çalışmalarının yanı sıra Ahi Evran Üniversitesinin, Türkiye Standartlar Enstitüsü tarafından verilen Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldığını belirten Karakaya, bu süreçlerde yaptıkları çalışmalara değindi.