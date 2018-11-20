Rektör Kar'a ziyaretler

NİĞDE (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bostancı ve beraberindeki enerji uzmanları Şükrü Yavuz Akpınar ve Nurullah Doğmuş, Rektör Prof. Dr. Kar'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, KOP projeleri kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar ele alındı. İş birliklerin somutlaşması için yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Prof. Dr. Kar, üniversite-kent-sanayi iş birliğinin Niğde için büyük bir avantaj olduğunu belirterek, bölgenin kalkınmasına sağladıkları katkılardan dolayı KOP Başkanı İhsan Bostancı'ya teşekkür etti.





