Rektör Kar, başarılı sporcularla bir araya geldi

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, çeşitli müsabakalarda dereceye giren sporcularla bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kar, katıldıkları müsabakalarda dereceye giren üniversite öğrencisi sporcuları Senato Salonu'nda kabul etti.

Kar, Üniversiteler Dünya Güreş Şampiyonasında birinci olan Osman Göçen ve Murat Dağ, İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında ikinci olan Ahmet Kacur, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında üçüncü olan İsmail Gün ve üniversite öğretim görevlisi antrenör Kamil Cesur ile Balkan Kros Şampiyonasında ikinci olan Ceylan Gökdemir ve 2. Ligden 1. Lige yükselme başarısı gösteren üniversite kadın basketbol takımı ile görüştü.

Performansları dolayısıyla sporcuları tebrik eden Kar, başarılarının devamını diledi.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, sporculara Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gönderilen teşekkür belgelerini de takdim etti.

