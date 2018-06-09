Rektör Doğan'dan şehit aileleri ve gazilere iftar

ANKARA (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu.

AYBÜ 15 Temmuz Şehitleri Binasında organize edilen yemeğe Rektör Prof. Dr. Metin Doğan, rektör yardımcıları, öğretim görevlileri, üniversitede de çalışan gaziler ve aileleri ile şehit yakınları katıldı.

İftar öncesinde şehitler için dua edilip, Kur'an-ı Kerim okundu.

Davete katılan misafirlerle yakından ilgilenen Doğan, şehit yakınları ve gazilerle sadece ramazan ayında değil, değişik zamanlarda da sürekli bir araya geldiklerini, bundan sonra da bir arada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Şehit ve gazilerin hakkının ödenemeyeceğini dile getiren Doğan, "Bizler şehit yakınlarına ve gazilerimize ne yapsak azdır. Vatanımız, milletimiz ve demokrasimiz için gözünü kırpmadan ölümüne yürüyen kahramanlarımız sayesinde bu gün rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak bizler sizlerin her daim yanınızdayız. Bugün soframızı şereflendirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Şehit yakınları ise ramazan ayının güzelliklerinden olan iftar yemeklerinin insanları kaynaştırdığına dikkati çekerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.