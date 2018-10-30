Rektör Çalış'dan TAUM'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM)’u ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TAUM Müdürü Prof. Dr. Uğur Şahin, merkezin çalışması ve merkezde bulunan cihazlar hakkında Rektör Prof. Dr. Çalış'a bilgiler verdi.

Çalış, başta üniversitelerindeki araştırmacılar olmak üzere, kurum dışındaki araştırmacıların da teknolojik ve diğer alanlarda yapacakları çalışmalara teknik destek sağlamak amacıyla kurulan merkezlerinin son yıllarda alınan yeni cihazlarla farklı alanlarda da analiz yapacak düzeyde teknik donanım bakımından güçlendiğini kaydetti.

Rektör Çalış, üniversite dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel teşebbüs kuruluşlarından gelen analiz, ölçüm ve tetkikleri de yapan merkezlerinin, sanayiciye ve özel sektöre de daha çok fayda sağlaması için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Adem Kalınlı ve Öğr. Gör. Murat Yenisu da eşlik etti.