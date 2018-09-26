Rektör Çalış'a tebrik ziyaretleri

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış'a tebrik ziyaretleri sürüyor.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti 25. Dönem Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ile kadın kolları yönetim kurulu üyeleri, rektör Çalış'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti Kayseri Milletvekili Karayel, Çalış'a yeni görevinde başarı diledi.

Karayel, Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesinden biri olan ERÜ'nün yaptığı bilimsel çalışmalarla ulaştığı konumun kendilerini memnun ettiğini, rektör Çalış ile daha da iyi yerlere geleceğine inandığını belirtti.

Tüm kurumlarla istişare içinde olacaklarını ifade eden Çalış ise Kayseri milletvekillerinin desteğine güvendiklerini kaydetti.