Rektör Ayrancı'dan Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu'na destek

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu'na destek verdi.

Ayrancı, yaptığı yazılı açıklamada, her şeyden tasarruf eden ama eğitim harcamalarından tasarruf etmeyen bir hükümet olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yeni yol haritasının sürdürülebilir olması için altyapının çok güçlü olması gerektiğini belirttiğini vurgulayan Ayrancı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yepyeni bir eğitim vizyonu ile tanıştık. Bu süreci başarıyla yürütmek için yükseköğretim kurumları olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Geleneksel olmayan fikirleri desteklemeye devam ederek özgün bireyler yetiştireceklerini ifade eden Ayrancı, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan Ziya Selçuk’un ifadesine paralel olarak bilimsel özgürlüğümüzü arttıracağız, teşebbüs ruhumuz ve yaratıcılığımız ile dünyaya açılacak, bilim alanında geleneksel olmayan fikirleri desteklemeye devam edecek, eleştirel düşünceyi her zaman olduğu gibi teşvik edeceğiz. Yeteneği baş tacı etmek, cinsiyet, yaş, kültürel ve sosyal arka plandan bağımsız değerlendirmek bizim asli sorumluluğumuz. Yeni yetenekler keşfetmek, onların heyecanına ortak olmak ve bu yetenekleri ustaca işlemek gayesindeyiz. Olanı araştırmak ve analiz etmenin yanında geleceğe ilişkin çıkarsamalarda ve tekliflerde bulunmak akademik çalışmalarımızın motivasyon kaynağı olmalıdır."