Rektör Akgül, istinaf mahkemesini ziyaret etti

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ankara Bölge İdare Mahkemesi (istinaf) Başkanı Esat Toklu’yu ziyaret etti.

Akgül, Ankara Bölge İdare Mahkemesine nezaket ziyaretinde bulunarak, Mahkeme Başkanı Toklu ile görüştü.

Güçlü Türkiye hedefine ulaşmada adalet kurumlarının önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Akgül, böylesine önemli bir görev üstlenen ve ağır bir sorumluluk taşıyan Esat Toklu’ya görevinde başarılar diledi.

Toklu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Akgül’e teşekkür etti.