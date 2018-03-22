BURSA (AA) - Regaip Kandili dolayısıyla Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'te programlar düzenlenirken vatandaşlar etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir'de il ve ilçe genelindeki camilerde mevlit programları düzenlendi.

Kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Müftüsü Bekir Gerek'in de katıldığı programda terör saldırılarında şehit olanlar için de dua edildi.

- Kütahya

Kütahya'da kandil nedeniyle Ulu Cami'de düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Regaip Kandili'nin önemini anlatarak bu gecenin ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kütahya Belediyesi, kentteki birçok camide vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

- Çanakkale



Çanakkale'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.



Vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren il merkezindeki Necip Paşa, Şehitler Camisi ile Eceabat ilçesindeki 57. Alay Camisi'nde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Programda, ilahiler okunup şehitler için dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramlarında bulunuldu.

- Balıkesir



Balıkesir'de camilere sığmayan cemaat avluda namazını kıldı.

Kent merkezindeki Tarihi Zağnospaşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programı, Kur'an tilaveti ile başladı. İlahilerin okunup duaların edildiği programda camide yer bulamayanlar avluda namazlarını kılabildi.

Camiye gelenlere Karesi Belediyesi tarafından lokma dağıtılırken İl Müftülüğü tarafından da lokum ikram edildi.

-Yalova

Yalova'da Regaip Kandili Merkez Camisi'nde düzenlenen programla eda edildi.

Camiye gelen vatandaşlar namaz kıldı, okunan mevlit ve ilahileri dinledi.

- Bilecik

Bilecik'te üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.



Kayıboyu Camisi'de düzenlenen programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp, dua ederek geçirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit ve duaların okunmasının ardından yatsı namazı kılındı.

İl Müftüsü Necati Akkuş, Ertuğrulgazi Camisi'nde, Regaip Kandili'nin önemini anlattı.











