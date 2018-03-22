KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çetinkaya mesajında, duaların Yüce Mevla'ya sunulduğu ve onun rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesinde herkesin Regaib Kandili'ni tebrik ettiğini belirtti.

Yüce Allah'ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği mübarek üç aylara ulaştıklarını aktaran Çetinkaya, "Mübarek üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde istifade etmeliyiz. Bu anlamda değerlendirmemiz gereken önemli gecelerden biri de bu gece idrak edeceğimiz, af ve merhametin müjdecisi Regaip Kandilidir.

Milletimizin birlik ve beraberliğinin devamına vesile olması temennisiyle, yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, hemşehrilerimizin Regaip Kandilini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Aslan da mesajında, şunlara yer verdi:

"Mübarek gün ve geceler değerlendirilmeli, ibadet ile hemhal olunmalıdır. Güzel amellerin yapıldığı, hataların, yanlışların farkına varılarak, tefekkür ve tövbe istiğfarlar ile bereketli ve sevabı bol bir gece geçirilmesi gereklidir. Milletimizin birbirlerine olan muhabbetinin, yardımlaşma, dayanışma ruhunun en güzel şekilde artmasını ümit ediyorum.

Bu günlerin, huzur ve afiyete, birlik beraberliğe katkı sağlayacağına eminim. Rabbil alemin, rahmet ve bereket dolu bu gün ve geceleri herkese mübarek kılsın, Kırşehirli hemşehrilerimin ve Tüm İslam aleminin Regaip Kandilini kutlar, kandillerin barış ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."