SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Uzunoğlu, mesajında, bereket ve mağfiret iklimi üç ayların ilki Recep ayına ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını vurgulayarak, "Bu gece üç ayların ilk kandili Regaip Kandili'ni idrak edeceğiz. Peygamberimizin Mevlid-i Şerif olan kutlu doğumuyla yeryüzü nasıl küfür ve cehaletin karanlıklarından kurtulup büyük bir mutluluğa boğulduysa, onun dünyayı teşriflerinin ilk basamağı sayılabilecek bu Regaip gecesini de bütün kainat alkışlamış, coşkun bir sevinçle ayakta karşılamıştır." ifadelerini kullandı.

Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Çok bereketli olan bu Regaip gecesinin bir özelliği de mübarek Ramazan ayının ilk habercisi olmasıdır. Bu temenni ve duygularımla ilçemiz, köylerimiz ve gurbetteki tüm kardeşlerimin Üç Aylarını, Regaip Kandili’ni tebrik ediyor, memleketimize, milletimize ve İslam Alemine rahmet, bereket, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Dua ve yakarışlarımızın kabul, aziz şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabırlar vermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."