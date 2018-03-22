KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Bahçeci, mesajında, manevi duyguların yoğunlaştığı mübarek üç ayların başlangıcı ve müjdeleyicisi olan Regaib Kandili'nin sevgi ve huzurun birlikteliğinde hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Regaib Kandili'nin, faziletli ve bereketli bir zaman diliminin başlangıcı olduğunu vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Bu mübarek zaman diliminin sevgi, kardeşlik ve beraberlik hislerini kuvvetlendirmesini, millet olarak yardımlaşma, dayanışma ve zorlukları el birliği ile aşma iradesini güçlendirmesini temenni ediyorum. Üç aylar fırsat günleridir ve çok bereketli bir kazanç mevsimidir. Bu aylar insanların dayanışması için de çok büyük önem taşımaktadır. Bu rahmet ve bereket aylarının, milletimizin dirliğine, mazlumların kurtuluşuna ve insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını ümit ediyorum. Üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi huzura kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını, bu mübarek gün, gece ve aylarda yapacağımız ibadet, duaların kabul olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum."