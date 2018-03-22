SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köksal mesajında, üç aylara girmenin mutluluğunu yaşadıklarını, bu aylarda rahmet, merhamet, şefkat ve yardımlaşma hislerinin en üst seviyeye çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu mübarek aylar içerisinde yer alan kandiller, Allahın rahmetinin müminlere bol bol ikram edildiği zaman dilimledir. Üç aylar ve mübarek gecelerin kıymetini bilmeli ve dualarla geçirmeliyiz. Bu gecede dargınlıklara ve küskünlüklere son verilmeli, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmeliyiz. Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın, kalbiniz nur, Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, üç ayların başlangıcı ve müjdeleyicisi olan Regaip Kandili’nin ülkemizde ve ilimizde sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını dilerim."