KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, üç ayların başlangıcı ve ramazan ayının habercisi olan Regaip Kandili'nde sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının daha ön planda tutulması gerektiğini belirtti.

Regaip Kandili'nin sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının oluşmasına, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine vesile olacağına inandığını aktaran Öztürk, "Herkesin rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı bu müstesna gecelerin bereketinden en güzel şekilde yararlanmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygularla tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.