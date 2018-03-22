ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Regaip Kandili nedeniyle kutlama masajı yayımladı.

Duruay mesajında, kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştırdığını, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artırdığını belirtti.

Ramazan ayının müjdecisi ve üç ayların başlangıcı olan Recep ayına ve mübarek Regaip Kandili’ne erişmiş bulunduklarını dile getiren Duruay, şunları ifade etti:

"Bu mübarek gecede insanlarımızın muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. İslam aleminin ve değerli hemşehrilerimin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin millet olarak birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."