NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Yanar, mesajında, kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel geceler olduğunu ifade etti.

Tüm İslam aleminin ve Nevşehirli vatandaşların kandilini kutlayan Yanar, şunları kaydetti:

"Bütün İslam dünyası için önemli olan, içinde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni barındıran üç aylar başladı. Bu mübarek günlere tekrar erişmiş olmanın sonsuz huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 3 aylar, keremi bol olan Rabbimizin biz Müslümanlara sunduğu bereketli zamanlardandır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran bu aylarda; rahmet kapıları sonuna kadar açılır. Bu nedenle en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız. Hayatın çeşitli sıkıntıları ve nefsin istekleri karşısında yorgun düşen ruhlarımızı, Rabbimizin kulluk kapısına yaklaştırabilmek için, tövbeyle yeniden tazelenmeli ve salih amellerle bu günleri değerlendirme yoluna gitmeliyiz. Yüce Rabbimiz, bu aylarda elde edilen güzel hasletleri, kazanımları diğer aylar ve günlerde de devam ettirmeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle üç ayların, İslam aleminin ve milletimizin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını temenni eder, tüm Nevşehirli hemşehrilerimin 3 aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ederim."



