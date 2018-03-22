NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Açıkgöz, mesajında, mübarek üç aylara kavuştuklarını, sevinç ve huzurun iklimine açılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi Regaib gecesine eriştiklerini ifade etti.

Üç aylar, kalplerin ve gönüllerin manevi doyum mevsimi olduğunu vurgulayan Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Müslümanlar olarak hakkın rahmet, bereket ve mağfiretine olan iştiyakımızı zirve noktaya taşıyıp huzur iklimine doğru seyahat ettiğimiz müstesna zaman dilimleridir. Dini hayatımıza canlılık katan bu aylar, aramızda insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin artmasına, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin çoğalmasına, inananların iyilikte birbirleriyle yarışmasına vesile olur. Dilimizde arzu, istek, emel, tutku anlamlarına gelen regaib, geleceğe, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkanı veren, her türlü rağbet ve regaibimizi Rabbimize yöneltmemiz gerektiğini hatırlatan mübarek bir gecedir. Anadolu, mazlum coğrafyaların sığınağıdır. Aziz milletimiz 'Tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan' birlikteliği ile tüm kardeşlerinin yanındadır. Kutsiyeti uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; fedakar gazilerimize, kahraman milletimize selametler dilerim."