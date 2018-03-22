SİVAS (AA) - Gürün Belediye Başkanı Naim Çiftçi, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi mesajında, Müslümanlar için rahmet ve bereket günleri olan aylara kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Üç ayların gelişiyle gönülleri saran rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin ilçemizden, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatması, dünyada hidayet, barış ve huzura vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerim olmak üzere tüm İslam Alemi'nin Regaip Kandili'ni en kalbi duygularımla kutluyorum."