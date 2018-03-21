KAYSERİ (AA) - AK Parti İl Başkanı Hüsyin Cahit Özden, MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, ve İl Müftüsü Şahin Güven Regaip Kandili dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Özden, mesajında, üç ayların müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olduğunu belirtti.

Müslümanların üç ayları fırsat bilmesi, insani ve ahlaki değerlerin çoğalması için çaba gösterilmesi gerektiğini anımsatan Özden, şunları kaydetti:

"Regaip Kandili kendimizi sorgulamaya ve dinin manevi ikliminde gönül huzuru, istikamet ve öz güven kazanmaya, ihtiraslarımızı dizginleyip menfaat ve çekişmelerden uzak kalmaya ihtiyacımız daha da artmaktadır. İştirak edeceğimiz bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Tüm hemşehrilerimizin Regaip kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."

- MHP İl Başkanı Ersoy

Ersoy, yayınladığı mesajında, rahmeti, bereketi ve mağfireti ile Türk-İslam alemini kuşatan, sevginin kardeşliğin birlik ve beraberliğin vücut bulmasına vesile olan üç ayların coşku ve hoşgörü içerisinde kutlanacağını aktardı.

Regaip Kandili'nin Türk-İslam alemi için mübarek ve anlamlı bir gece olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Komşularımızın ve islam aleminin içine düşmüş olduğu bunalımların, vahşetin, ızdırabın ve kötü günlerin bu gece vesilesi ile ortadan kalkması en önemli dileğimizdir. Yüce dinimizin her vecibesi bütün insanlığı kucaklamak onları Allah'ın yarattığı sebebi ile eşrefül mahlükat görmek ve Müslüman, Müslüman'ın kardeşi ölçüsünden hareket ederek Sevginin ve muhabbetin kabul görmesini sağlamak herkesin başlıca görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Regaib Kandilini Tebrik ediyor, başta Kayseri halkımız olmak üzere Türk-İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."

- İl Müftüsü Güven

Güven, yayınladığı mesajında, Regaip Kandili'nin, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi olduğunu kaydetti.

Regaip Kandili'nin geleceğe yönelik istekleri gözden geçirmeye imkan verdiğini belirten Güven, mesajında şunlara yer verdi:

"Bu kutsal geceyi vesile bilerek, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeye, ihtiraslarımızı dizginleyip, küçük menfaat çekişmelerinden uzak durmalı, birlik ve beraberliğimizi korumaya çaba harcamalıyız. Hoşgörü, sevgi ve saygıyı bir yaşam biçimine dönüştürmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimizin ve bütün islam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi itminana kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, islam dünyasında akmaya devam eden kanın bir an önce durması, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını niyaz ediyorum."

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçşan ve MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan'da birer mesaj yayımlayarak vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı.