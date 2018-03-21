SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüksel, mesajında, İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili’ni tebrik etti.

Üç ayların gelişiyle gönüllerin huzura kavuştuğunu aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, İslam dünyasında akmaya devam eden kanın bir an önce durmasını, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını arzu ediyoruz.

Vatanımızın ve milletimizin bekasına kasteden terör örgütlerine karşı gerek sınırlarımız içerisinde, gerekse sınır dışı operasyonlarda adeta ölüme koşarcasına çarpışan, çocuklarımızın geleceği için kundaktaki çocuğunun kokusunun hasretini çekerek vatan ve millet müdafaasına koşan, kahraman askerimize, polisimize ve tüm güvenlik güçlerimize Allah muzafferiyetler nasip eylesin.

Bu duygu ve düşüncelerle, hemşehrilerimizin Regaip Kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."