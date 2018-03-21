NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünver, mesajında, tüm İslam aleminin manevi yönde birçok kazançlar ile dolu olan mübarek üç ayların da habercisi olan Regaip Kandili'ni tebrik etti.

Böylesine önemli günün iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Ünver, şunları kaydetti:

"Regaip gecesinin içinde bulunduğu recep ayının, halk dilinde 'üç aylar' olarak da adlandırılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi iklimin başlangıcıdır. Birlik ve beraberlik içerisinde bir kandili daha kutlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Tüm vatandaşlarımızın mübarek Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum. Mübarek üç ayların başlangıcı olan böylesine önemli bir gecenin manevi anlamda çok iyi ele alınarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."



