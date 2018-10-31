RedBull Escape Room devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Bu yıl ikincisi düzenlenen Red Bull Escape Room Dünya Şampiyonasında, Türkiye elemeleri devam ediyor.

RedBull açıklamasına göre, yaratıcılık, mantık, görsel düşünme, müzik yeteneği, bellek ve stratejinin fark yaratacağı turnuvada dünyanın en başarılı kaçış odası takımı aranıyor.

Oyuncuların 20 dakika içinde bütün gizemleri ve çok oyunculu bilmeceleri çözmek için en parlak zihin becerileriyle iletişim yeteneklerini ortaya koymak zorunda olduğu Red Bull Escape Room’da geçen hafta Konya’da başlayan elemeler sırasıyla Kayseri, İzmir, Antalya, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Bursa’da devam edecek ve 30 Aralık’ta son bulacak. Elemelere sadece 16 yaşından büyükler katılabilecek.

Çevrimiçi elemeleri geçtikten sonra oluşturulacak 4 kişilik takımların mücadelesinden galip çıkan oyuncular, Mart 2019’da 23 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek Red Bull Escape Room Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme şansı yakalayacak.