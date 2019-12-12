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Red Bull Son Şampiyon’da online eleme zamanı

- Turnuvanın büyük finali 21 Aralık'ta İstanbul, Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilecek

Genel 12.12.2019, 10:53
Red Bull Son Şampiyon’da online eleme zamanı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Espor Federasyonu’nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası, iki ayaktan ve 5’er kişilik takımlardan oluşacak.

Red Bull açıklamasına göre, AOC sponsorluğunda 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek büyük finalin online elemeleri ise 14 Aralık’ta yapılacak. Online elemelerde rakiplerini geçmeyi başaran takım büyük finale katılım hakkı kazanarak ESL 2019 Türkiye Şampiyonu Futbolist takımının rakibi olacak.

Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası’nın büyük finali 21 Aralık tarihinde İstanbul, Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Oyun bitmesin isteyen oyun severler, detaylı bilgiye redbull.com/sonsampiyon adresinden ulaşabilecekler.


#Red Bull
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