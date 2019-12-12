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Red Bull Son Şampiyon’da online eleme zamanı
- Turnuvanın büyük finali 21 Aralık'ta İstanbul, Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilecek
Genel 12.12.2019, 10:53
İSTANBUL (AA) - Türkiye Espor Federasyonu’nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası, iki ayaktan ve 5’er kişilik takımlardan oluşacak.
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