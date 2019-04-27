Red Bull Neymar Jr’s Five şampiyonunu arıyor

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr’ın ismiyle düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five’ta Türkiye şampiyonu belli oluyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, sokak futbolu, geçmiş günlere dönmek isteyenler ve şehirlerde futbol oynama fırsatı bulamayanlar için geri döndü.

Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five’ın 2019 sezonunun Türkiye şampiyonu yarın Erzurum’da belli olacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Sway Otel’in katkılarıyla gerçekleştirilen Red Bull Neymar Jr’s Five finali Erzurum Havuzbaşı’nda saat 13.00’te başlayacak. Dört şehirde gerçekleştirilen elemeler sonunda adını finale yazdıran takımlar Türkiye’nin en iyisi olabilmek için mücadele edecek. Rakiplerini geçip mutlu sona ulaşan ekip Brezilya’daki Neymar Jr Enstitüsü’nde düzenlenecek Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.





- Neymar Jr Enstitüsü hakkında





Dünya Finali’nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak Neymar Jr Enstitüsü, Neymar’ın kurduğu kâr amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstititü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek, futbol gibi hizmetler veriyor. Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr’s Five’a 18 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Takımlar, 25 yaşından büyük sadece iki kişiyi kadrosuna katabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.