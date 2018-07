Red Bull Music Festival, İstanbullularla 26 Eylül'de buluşacak

İSTANBUL (AA) - New York, Los Angeles, Paris, Berlin ve Sao Paulo’nun aralarında bulunduğu dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen Red Bull Music Festival, İstanbullu müzikseverlere şehrin ruhuna özgü müzikal deneyimler ve kürasyonlar sunacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, şehre uygun müzik kürasyonlarıyla tasarlanan Red Bull Music Festival İstanbul, 26 Eylül Çarşamba günü Avusturya Konsolosluğu’nun bahçesinde gerçekleşecek Round Robin konsepti ile başlayacak.

Farklı disiplinlerden 14 sanatçının duo (ikili) olarak doğaçlama yapacağı etkinlik, ZeN ve BaBa ZuLa gibi İstanbul alternatif sahnesinin zihin açıcı topluluklarında müzik yapmış olan Murat Ertel’in öncülüğünde gerçekleşecek.

Ah! Kosmos, Cahit Berkay (Moğollar), Dr. Das (Asian Dub Foundation), Gökçe Gürcay (Gevende), Eralp Güven (Islandman), Hans Joachim Irmler (Faust), Lydia Kavina, Şirin Pancaroğlu, Aybike Çelik Özbey (reptilians from andromeda), Okay Temiz, Hakan Vreskala ve daha sonradan açıklanacak isimlerin sahnede olacağı etkinlik saat 21.00’de başlayacak.





- Gaye Su Akyol ve Bubituzak’tan canlı film konseri





Red Bull Music Festival İstanbul, ikinci gününde müzikseverleri 1950’lerde başlayan ve 1980’lere ilerleyen B-movie akımına doğru bir yolculuğa çıkaracak. Art of B-Movies temasında "Yılmayan Şeytan" filmi için yaptıkları yeni film müziklerini sahneleyecek olan Gaye Su Akyol ve Bubituzak 27 Eylül Perşembe akşamı Kadıköy Sineması’nda müzikseverler için çok özel bir konsere imza atacak.

Söz konusu konserden hemen önce ise sinema yazarı Melikşah Altuntaş, son dönem yerli sinemanın yükselen ismi Can Evrenol, Kunt Tulgar, Güven Erkin Erkal ile B-Movie’ler üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek. Ayrıca, festival süresi boyunca 5 ayrı film yine Kadıköy Sineması’nda ücretsiz olarak gösterilecek.

28 Eylül Cuma günü East vs West konsepti hip hop severlere özel bir program sunacak. Zorlu PSM’de Türkiye hip hop sahnesinden yıldız isimlerin katılımıyla "Kamufle ve Dostları" performansı, Ezhel’in performansı, İngiltere’nin son yıllardaki en başarılı kadın MC’lerinden Little Simz ve aktivist kimliğiyle de tanınan, Gorillaz’ın Humanz albümünde üç düetle yer alan Amerikalı rap sanatçısı Zebra Katz yer alacak.





- Cumartesi gecesi pazara müzikle bağlanacak





29 Eylül Cumartesi günü 20 Years of RBMA: A Celebration konseptine Beykoz Kundura Fabrikası ev sahipliği yapacak. Festivalin audio/visual sahnesinde Pan Daijing Presents Fist Piece, The Bug feat. Miss Red, İpek Görgün ve Fennesz ortak performansı ile Dopplereffekt olacak.

Partinin Rave ayağı ise Robogeisha ve Seretan’ın B2B performansı ile açılacak, Sassy J B2B Volcov ile devam edecek. Gece sabaha doğru uzanmaya başladığında ise müzikseverleri önce John Talabot ve Axel Boman projesi Talaboman, ardından Barış K ve Vladimir Ivkovic’in aynı sahneyi paylaşacağı B2B performans karşılayacak.

Art of B-Movies teması etrafında klasikleşmiş filmlerin efsanevi afişleri de bir dizi illüstratör ve sanatçı tarafından yeniden yorumlanacak. Berat Pekmezci, Berkay Dağlar, Burak Dak, Erkut Terliksiz, Ethem Onur Bilgiç, Furkan “Nuka” Birgün, Gizem Winter, Mert Tugen, Naz Tansel, Özgür Aydar, Rajab Eryiğit, Sadi Güran, Sedat Girgin, Selçuk Ören, Sümeyye Keskin, Yıldıran Çınar ve Zeynep Özatalay b-movie filmlerine özel re-make poster çalışmalarıyla sergide yer alacak.

Festival boyunca Kadıköy Sineması’nda türün kült ve klasikleşmiş yapımları "Süpermen Dönüyor", "Yılmayan Şeytan", "Tarzan Vahşi Adam", "Remake Remix Rip Off" ve "Şeytan" filmleri yıllar sonra tekrar beyaz perde ile buluşacak.

İlk kez 1950’lerde kendini gösteren ve zamanla Yeşilçam’ı da etkisi altına alan B-Movie akımında filmler kadar afiş tasarımları da sinema tarihinde özel ilgiyi hak ediyor. Güven Erkin Erkal’ın ilk kez Red Bull Music Festival için açtığı 20 orijinal afişi 4 gün boyunca (26-30 Eylül) Kadıköy Sineması’nda görücüye çıkarıyor.

Festival programı şöyle:

"26 Eylül Çarşamba 2018 Round Robin saat 19.30 Avusturya Konsolosluğu Bahçesi, 24.00 Film gösterimi: Süpermen Dönüyor-Kadıköy Sineması.

27 Eylül Perşembe 2018 Art of B-Movies-Kadıköy Sineması saat 19.30 A Conversation with Can Evrenol, Güven Erkin Erkal, Kunt Tulgar ve Melikşah Altuntaş, saat 21.00 Yılmayan Şeytan Reloaded canlı film konseri.

28 Eylül Cuma 2018 East vs West saat 20.00 Zorlu PSM konseri, saat 24.00 Film gösterimi Tarzan Vahşi Adam-Kadıköy Sineması.

29 Eylül 2018 Cumartesi 20 Years of RBMA: A Celebration saat 20.00 A/V Sahne, saat 24.00 Rave Sahne, 24.00 Film gösterimi: Şeytan-Kadıköy Sineması,

30 Eylül 2018 Pazar 24.00 Film gösterimi: Remake Remix Rip Off-Kadıköy Sineması.

Sergi ve festival kapanışı 26-30 Eylül 2018 her gün 10.00-02.00 saatleri arasında The Archive sergisi Kadıköy Sineması’nda ziyaret edilebilir. Her gün 12.00-20.00 saatleri arasında The Remake Exhibition Moda’da ziyaret edilebilir."

Bu arada, Red Bull Music Festival teaser videonun müzikleri Kaan Düzarat tarafından yapıldı.