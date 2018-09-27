Red Bull Car Park Drift'te zafer Lübnanlı El Kik'in

İSTANBUL (AA) - Red Bull Car Park Drift'in dünya finalinde, şampiyonluğu Lübnanlı drift pilotu Oliver El Kik elde etti.

Red Bull tarafından yapılan açıklamaya göre, Red Bull Car Park Drift'in dünya finali Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapıldı. Final yarışının şampiyonu, Lübnanlı Oliver El Kik oldu.

Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen 10 bini aşkın seyircinin izlediği finalde, Türkiye'deki yarışın birincisi İbrahim Yücebaş da dünya altıncısı oldu.

Dünya finalinde El Kik’in ardından ikinciliği Lübnanlı Kifah Hilal üçüncülüğü de Mısırlı Hisham Al Khateeb elde etti.

10 yıl önce Lübnan'da doğan Red Bull Car Park Drift'e ev sahibi pilotların yanı sıra Türkiye, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Fas, Ürdün, Mauritus, Tunus ve Cezayir'den toplam 17 pilot katıldı.





