YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunların ayarlarını bozdu. Türkiye'de de muhalefetin ayarları bozuldu, terör örgütlerinin ayarları bozuldu." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde partisince düzenlenen mitingde, yarınki seçimlerin tarihi bir seçim, büyük bir milat, büyük bir değişim günü olduğunu söyledi.

İstikrarın, güçlü iktidarın kalıcı olduğunu aktaran Bozdağ, hızlı karar alma ve hızlı uygulamanın esas olduğu, milletinin sorunlarının daha hızlı çözüme kavuşturulduğu yeni bir döneme girileceğini ifade etti.

Yarın milletin sandıkta konuşacağına değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Siz konuşacaksınız. Kararınızı bütün dünya merakla bekliyor. Sadece CHP, AK Parti, diğer partiler değil, emin olun bir dünyanın gözü yarın Şefaatli'nin sandıklarından çıkacak sonuçta. Amerika onu bekliyor, emin olun Berlin, Paris, Tel Aviv, dünyanın dört bir yanı onu bekliyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunların ayarlarını bozdu. Türkiye'de de muhalefetin ayarları bozuldu, terör örgütlerinin ayarları bozuldu. Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden, kalkınmasından rahatsız olanlar Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin istiyor. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturacaklar. 'Hayır, yaparsanız ordumla girerim' diyor. Onlar 'Biz yaparız' diyor. Cumhurbaşkanımız da Türk ordusunu Suriye'ye sokuyor. Teröristlere o bölgeyi dar ediyor, siyasi planların tamamını çöpe atıyor. Niye istesinler Erdoğan'ı, istemiyorlar."

Türkiye'nin yerli otomobili, yerli helikopterleri, hızlı trenlerle, bölünmüş yollarla, havaalanlarıyla yeniden şaha kalkmasının istenmediğini anlatan Bozdağ, Türkiye'de Amerika'dan daha iyi bir sağlık hizmeti olsun istenmediğini bildirdi.

"Onun için de diyorlar ki, 'Bunları kim yapıyor, kim yaptırıyor.' Recep Tayyip Erdoğan yapıyor, yaptırıyor. Onun için 'Erdoğan'ı durdurduğumuzda Türkiye'yi durdururuz' diyorlar. Allah'ın izniyle Türkiye'yi de durduramayacaklar, Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da durdurmayı başaramayacaklardır." diyen Bozdağ, şöyle konuştu:

"Muhalefetin adayları derslerine çalışmıyor. Çalışkan talebe değiller. Kitabın içinde ne var, haberleri yok. Sayın İnce, 'Ben gelirsem sağlık karnesini kaldıracağım.' diyor. Yıllardır nüfus cüzdanıyla millet tedavi oluyor, ey İnce. Ama adam ince işlerle uğraştığı için bundan haberi yok. 'Nüfus cüzdanıyla hastanelerde tedavi olacaksınız' diye vaatte bulunuyor. Biz bunun vaadini on yıl önce gerçekleştirmişiz. Adam on sene geriden geliyor, haberi yok. Şimdi çıkmış öğretmen, 'Ben ilköğretimde, ortaöğretimde, lisede, üniversitede eğitimi bedava yapacağım' diyor. İlköğretimde eğitim bedava değil mi? Ortaöğretimde, lisede, üniversitede bedava değil mi? Tayyip Bey, bir de kitapları masaya koydu, garip gurebanın çocuğu okuyor, rahat okusun diye anaların hesabına bir de para yatırıyoruz. Ama bu Muharrem'in bundan haberi yok. Yaptıklarımızdan haberi yok. Yaptıklarımızı vadediyor. Bunlar nasıl iktidar olacak. Bizim yaptıklarımızı vadediyor, iktidar talep ediyor."