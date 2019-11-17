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Rasulayn'da hayat normale dönüyor
Milli Savunma Bakanlığı, terör baskısının sona erdiği Rasulayn'da vatandaşların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladığını, paylaştığı videoyla duyurdu.
Genel 17.11.2019, 14:27
Vatandaşların hayvan otlattığı ve tarla sürdüğü görüntülerin yer aldığı Twitter paylaşımında, "Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn'da hayat normale dönmeye devam ediyor. Terör baskısının sona ermesiyle halk, temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı." ifadeleri kullanıldı.
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