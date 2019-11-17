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Rasulayn'da hayat normale dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı, terör baskısının sona erdiği Rasulayn'da vatandaşların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladığını, paylaştığı videoyla duyurdu.

Genel 17.11.2019, 14:27
Rasulayn'da hayat normale dönüyor
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, terör baskısının sona erdiği Rasulayn'da vatandaşların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Vatandaşların hayvan otlattığı ve tarla sürdüğü görüntülerin yer aldığı Twitter paylaşımında, "Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn'da hayat normale dönmeye devam ediyor. Terör baskısının sona ermesiyle halk, temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı." ifadeleri kullanıldı.

#dünya
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