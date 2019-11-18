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Rasulayn'da elektriksiz köye jeneratörü Mehmetçik kurdu
Elektrik ve suyun olmadığı Suriye'nin Rasulayn bölgesindeki Nukra köyü için temin edilen 75 kilovatlık elektrik jeneratörünün kurulumunu Türk askeri yaptı.
Genel 18.11.2019, 14:34
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, elektrik jeneratörünün kurulumuna ilişkin video da yayımlandı.
Muhabir: Yıldız Aktaş
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