Rasulayn'da elektriksiz köye jeneratörü Mehmetçik kurdu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 kilovatlık elektrik jeneratörünün kurulumunun yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, elektrik jeneratörünün kurulumuna ilişkin video da yayımlandı.

Muhabir: Yıldız Aktaş