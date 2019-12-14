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Rasulayn'da 79 kişi göz taramasından geçirildi
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin Rasulayn kentinde 79 kişinin göz muayenesinden geçirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde göz sağlığı tarama...
Genel 14.12.2019, 12:36
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin Rasulayn kentinde 79 kişinin göz muayenesinden geçirildiğini bildirdi.
Açıklamada 79 kişinin göz taramasından geçirildiği, 25 kişiye de gözlük verildiği kaydedildi.
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