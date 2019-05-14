Rastgele ateş açan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 10 kişinin yaralanmasına yol açtıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 kişiden 2'si tutulandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan bir kafede iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sonucu kafede bulunan 10 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturmada, 3 şüpheliden 2'sinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüfekle rastgele ateş sonucu kafede bulunan 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu tespit edilen şüpheliler H.M. ve H.M. gözaltına alınmış, 'kasten silahla yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. Diğer şüpheli Ö.K. hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir."