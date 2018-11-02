Rapido kursu törenle açıldı

NEVŞEHİR (AA) - Görmeyenler Kültür Birleşme Derneği (GÖRBİR) tarafından düzenlenen Rapido kursu için açılış töreni düzenlendi.

Dernek binasındaki törende konuşan GÖRBİR Başkanı Erol Mutlu, kursa katılan ev hanımlarına günlük 25 lira ücret ödeneceğini, eğitim sonunda başarı olanlara ise sertifika verileceğini kaydetti.

Yapılan konuşmanın ardından, açılış kurdelesi, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün ve Emniyet Müdürü Mehmet Artunay tarafından kesildi.

Uzman öğreticiler tarafından verilecek eğitimin üç ay sürecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 15:57