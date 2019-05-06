Ramazanda sahur ve beslenme uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününün atlanmaması gerektiğini bildirdi.

Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğunu hatırlattı.

Açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesi ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesini önlemek için, sahur öğününün önemli olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durması daha uygun olacaktır. İftar sofralarında bir insana yetecek yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabiliyor. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir."

Sıcaklıklarla oluşacak sıvı kaybına dikkati çeken Türkoğlu, "Günde ortalama en az 12-14 bardak su içmeye, bununla birlikte ramazan ayında sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve sebze suları, sade soda, sık sık tüketmeye özen gösterilmelidir. Yemeklerde lif oranı yüksek yiyecekler, kuru baklagiller, kepekli tahıllar ve tam buğday ekmeği, sebzeler ve salata tercih edilmelidir. Taze ve kuru meyveler, hoşaf ve kompostolar, hurma, ceviz, badem gibi kuru yemişler tüketilmelidir." ifadelerini kullandı.







