Ramazanda sağlıklı beslenme uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, ramazanda günün oruç tutulmayan kısmında en az 2 öğün tüketilmesi ve mutlaka sahura kalkılması gerektiğini bildirdi.

Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sahura kalkılmaması, ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğunu belirterek, bunun kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve günün daha verimsiz geçmesine neden olacağını vurguladı.

Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan kahvaltı ya da çorba, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilmesinin uygun olacağını belirten Türkoğlu, şunları kaydetti:

"İftar sofralarında bir insana yetecek yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabiliyor. Kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir, hem de ilerleyen günlerde kilo almaya zemin hazırlayabilir. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklarla her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve tatlılarını tercih edin. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz. Yine iftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı olacaktır. "