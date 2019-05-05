Ramazana doğru

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve MHP İl Başkanı Serkan Tok, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, mesajında, rahmet, bereket, af, mağfiret, yardımlaşma ayı olan on bir ayın sultanı ramazana kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını kaydetti.

Ramazanın İslam aleminin en anlamlı ayı olduğunu vurgulayan Çopuroğlu, bu mübarek günlerin Müslümanlar için kaynaşma, paylaşım, bir arada olma ve hoşgörüyü ifade ettiğini belirtti.

Ramazan ayının yardımlaşma, sevgi, kardeşlik, mutluluk, güzellik ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, yardım edenin de yardım alanın da mutlu olduğu ve huzur bulduğu bir ay olduğunu aktaran Çopuroğlu, bu ay fırsat bilinerek yapılan ibadet, iftar ve sahurların toplumsal kaynaşma, birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

MHP İl Başkanı Tok da ramazan ayının başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi temenni etti.

Kırılan gönülleri onarmak, kararan yürekleri aydınlatmak ve yabani kalpleri ehlileştirmek için rahmet dolu gün ve anların kendilerini beklediğine işaret eden Tok, "İnşallah manevi coşku ve lezzetin yaşandığı bir ay boyunca Türk-İslam alemi diriliş ve silkinişle birlikte sükunete kavuşur. Rabbimden niyazım, komşu ülkelerde akan kanın durması, şiddetin sonlanması, barış ve kucaklaşmanın her tarafta hakim olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.



