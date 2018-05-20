Ramazan sokağına yoğun ilgi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, geleneksel hale getirilen Ramazan Sokağı'na bu yılda vatandaşların çok yoğun ilgisinin olduğu bildirildi.

Belediye olarak Ramazan Sokağı'nın geleneksel hale geldiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her yıl olduğu gibi bu yılda belediyemiz tarafından Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanın yanındaki otoparkta kurulan Ramazan Sokağı'na ilgi oldukça yoğun.

İftar sonrasında vatandaşlarımızın uğrak yeri haline gelen Ramazan Sokağı'ndaki stantlarda, çocuklar için eğlence alanı, çay ve kahve evleri, el sanatları, yiyecek ve içecek alanları gibi dükkanlar bulunuyor. Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek olan Ramazan Sokağı'nda önümüzdeki günlerde çeşitli etkinlikler olacak."

