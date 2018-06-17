Ramazan Sokağı etkinliklerine 550 bin kişi katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince kurulan Ramazan Sokağı etkinliklerine yaklaşık 550 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Parkı'nda kurulan ramazan sokağı etkinliklerine yaklaşık 550 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapılan etkinliklerle ilgili şunları kaydetti:

"Ramazan ayı nedeniyle gerçekleştirdiğimiz etkinlikler Kayseri’de birlik, beraberlik ve huzura katkı sağladı. Ramazan ayını en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmak amacındaydık. Kayseri'de ramazan ayını birlik, beraberlik içinde geçiren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı bir kez daha en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

Vatandaşları, ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan Hacivat ve Karagöz, ilahiler, sema gösterileri, tiyatrolar, illüzyon gösterileri gibi etkinliklerle buluşturan Ramazan Tırı etkinliklerini ise yaklaşık 50 bin kişinin takip ettiği kaydedildi.