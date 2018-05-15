Ramazan Sokağı açıldı

KAYSERİ (AA) - Eski ramazan geleneklerinin yaşatıldığı Büyükşehir Belediyesinin Ramazan Sokağı, Mimarsinan Parkı'nda açıldı.

Ramazan Sokağı'nın açılışına, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile çok sayıda davetli katıldı.

Vali Kamçı, Müslümanlar tarafından ramazan ayının özlemle beklenildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Tüm Müslümanlar, 11 ayın sultanı denilen bu aya ayrı bir önem vermiştir. Ramazan orucu Türk insanın ince zevki ile birleşince günlük yaşantımızda ramazana özgü bir kültür ve gelenek doğmuştur. Bu gelenek midemizden geleneğimize, mutfağımıza, şiirimizden neslimize, edebiyatımıza, ahlaki yaşantımızdan estetiğimize kadar kültürümüze çok çeşitli zenginlikler kazandırmış böylece bizlere özgü bir ramazan medeniyeti doğmuştur."

Başkan Çelik, ramazan ayının eğlence, festival ayı olmadığını ramazan ayının yalnızca ibadet ayı olduğunu belirtti.

Ramazan Sokağı'nda vatandaşların kültürel alanda kendilerine katkıda bulunacak eserleri bulabileceklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Ramazan Sokağı'nda geçen yıllarda olduğu gibi yine birbirinden güzel etkinlikleri burada yaşayacağız. Etkinlik alanımızda her gün ilahileri farklı sanatçılarımızdan dinleyebileceğiz. Sizlere dağıtılan ramazan programlarında gördüğünüz gibi Türkiye'deki en güçlü sesleri burada sizlerle buluşturacağız. Her gün akşam saat 17.00' de açılacak saat 01.00'e kadar devam edecek. İftardan sonra çocuklarımız için oyunlar tiyatrolar ve ödüllü yarışmalar olacak. Teravih namazından sonra Türkiye'nin tanınmış ses sanatçılarını burada sizlerle dinleyeceğiz."

Konuşmaların ardından Vali Kamçı ile Başkan Çelik, Ramazan Sokağı'nı gezerek esnafı ziyaret etti.

Ramazan Sokağı'nda Kur'an-ı Kerim ziyafetleri, tasavvuf musikisi konserleri, söyleşiler, çocuklara özel etkinlikler, kitap sokağı, el sanatları sergi ve satış merkezi, farklı lezzetlerin sunulacağı çadırlar ve şerbetlik gibi bölümler yer alacak.

