Ramazan pideleri

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da 8 yıldır fırıncılık yapan 42 yaşındaki Seçil Şaşmaz'ın odun ateşinde pişirdiği ekmek ve pideler, müşterilerden rağbet görüyor.

Karatekin Mahallesi'nde eşiyle fırın işleten ve müşterilerinin "Seçil usta" dediği Şaşmaz, ramazanda müşterilerine lezzetli pideler sunmak için odun ateşi karşısında ter döküyor.

İki çocuk annesi Seçil Şaşmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak eşine yardım etmek için fırına geldiğini söyledi.

Eşi ekmekleri pişirirken nasıl yapıldığını görüp işi öğrendiğini anlatan Şaşmaz, "Bir gün çok yoğunluk vardı fırında, eşim de çok sıkışmıştı, benden fırının başına geçmemi istedi. Ben de bir deneyelim diye başladım. İlk başta biraz zor oldu ama daha sonra alıştım." dedi.

Fırıncılığın genelde erkek işi olarak bilindiğini, kendisini gören müşterilerin şaşkınlık yaşadığını belirten Şaşmaz, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 8 senedir bu işi yapıyorum. Müşteriler ilk geldiklerinde önce şaşırıyorlar çünkü hiç pide pişiren bayan yok. İlginç geliyor ama daha sonra müşterilerimiz de alışıyor. Tabii küreğin ağırlığı ve fırının sıcaklığı insanı yoruyor. Sürekli pide atmak kolları da yoruyor ama alıştım. Sabah 8'de başlıyoruz akşam da 7'ye kadar pide pişiriyoruz." dedi.

- "Pide pişirirken ilk şartımız temizliktir"

Şaşmaz, ekmek ve pide üretirken hijyene çok önem verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Günlük ortalama 500 civarında pide pişiriyoruz. İçinden gelerek yapılan hiçbir işte erkek kadın diye fark olmaz. Önemli olan bir işi içinden gelerek severek yapmak. Öyle yaptığın zaman zaten oluyor. Pide pişirirken ilk şartımız temizliktir. Tabii ki disiplinli çalışmak gerek. Sırf beni gördükleri için gelen müşterilerimiz de oluyor. Bayan olduğu zaman daha çok gelen oluyor."

Fırın müşterilerinden Zeynep Özlü de bir kadın olarak kadınların her yerde bulunmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Estetik açıdan bakıldığında kadınların olduğu her yerin daha da güzelleştiğini belirten Özlü, "Ben şahsen bayanın olduğu yere daha rahat gidebiliyorum. Her yerde bayan olmasını istiyoruz. Benim çocukluğum bu mahallede geçti. Uzun yıllardır burayı biliyorum, alışveriş yapıyorum. Burada ekmek odun ateşinde yapılıyor, ekmek daha da lezzetli oluyor." diye konuştu.

Müşterilerden Ali Özkan ise kadının elinin değdiği işin daha kaliteli olduğunu kaydetti.

Kadınların daha titiz olduğunu belirten Özkan, Seçil ustanın da yaptığı ekmekleri beğenerek aldıklarını sözlerine ekledi.