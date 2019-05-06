Ramazan etkinlikleri başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Ramazan Etkinlik Alanı"nın açılışı Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, stantları gezerek esnaflarla da sohbet etti.

Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçen yıllarda Kurşunlu Otoparkı'nda yapılan etkinlikleri meteorolojiden alınan raporlar doğrultusunda kapalı ortama aldıklarını belirtti.

Ramazan ayının bereket ayı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Allah bu güzellikleri elimizden almasın. Sevgili Peygamberimiz, 'Oruçlunun susması tespih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır' buyuruyor. Dolayısıyla Ramazan ayı, sadece oruç, iftar, sahur, teravih ayı değil. Ramazan ayı aynı zamanda birlik-beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ayıdır. Hayırsever hemşehrilerimiz, dernek ve vakıflarımız ve devlet kurumlarımız ile ihtiyaç duyan herkesin yanındayız. Bizim bilmediğimiz, sıkıntıda olan bir ihtiyaç sahibi varsa mutlaka bizlere ulaştırılsın, mutlaka ihtiyacını gideririz."

Açılışa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.