Ramazan davulcularının mesaisi başladı

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca sahurda çalıştırılacak davulcular, dün gece görevlerine başladı.

Görevlendirilen 16 davulcu, ramazan ayı süresince her gece halkı davul sesiyle sahura kaldıracak.

Ulukapı Mahallesinin ramazan davulcularından Muhammed Arıcı (22), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 01.00-03.00 saatlerinde sokakları tek tek dolaşarak vatandaşları uyandıracağını söyledi.

Davulculuğa 16 yaşında başladığını anlatan Arıcı, "Ticaret Meslek Lisesi mezunuyum. Davul çalmayı meslek edindik. Ramazan haricinde düğünlerde de davul çalıyorum. Bu yıl Belediye bana da görev verdi. Ulukapı Mahallesi'nde vatandaşlarımızı bir ay boyunca manilerle sahura kaldıracağız." diye konuştu.