Ramazan Bayramı’nda kesintisiz enerji için BEDAŞ sahada

- BEDAŞ, Ramazan Bayramı öncesinde kesintisiz enerji için tedbirlerini aldı - BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: - "Türkiye’nin, dünyanın gözbebeği İstanbul’da hizmet veren bir şirket olarak sadece bu özel dönemlerde değil her an ekiplerimiz görev başında" - "Hava sıcaklığına paralel olarak en yüksek elektrik tüketimi temmuz-ağustos aylarında yaşandığı için bu döneme yönelik olarak da her yıl olduğu gibi bu yıl da önlem aldık. Aşırı yüklenme kaynaklı arıza oluşmasını önlemek için yaz aylarında tüketimi artan bölgelerdeki trafoları daha yüksek güçlü trafolar ile değiştirdik"