Ramazan Bayramı'na doğru

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz ve İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, bayramların toplum olma bilincinin oluşmasında önemli yeri olduğunu belirterek, kaygıların ve sıkıntıların bir kenara itilip, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insani ilişki ve değerlerin güçlendiği, umutların yeşerdiği çok özel ve anlamlı günler olduğunu belirtti.

Bayramlarda, dargınlıklar ve kırgınlıkların unutması, birlik ve dayanışmanın artırılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun her kesiminde bayram coşkusunun tam anlamıyla yaşanması ve eski bayramların sevinç ve mutluluğunun, geleceğimiz olan genç nesillere de aktarılması ve sürekliliğinin sağlanması için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.Bu duygu , düşüncelerle bütün hemşerilerimizin ve üyelerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, herkesin, üzüntü kaygı ve sıkıntıdan uzak bir bayram geçirmesini temenni ediyorum."

İYİ Parti İl Başkanı Göçen de insanların, açların halinden anlaması için Allah'ın orucu Müslümanlara farz kıldığını ifade etti.

Tutulan oruçların ardından Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutululuğunu yaşadığını aktaran Göçen, şunları dile getirdi:

"İnsanlığın var olduğu günden bu yana yaşanan adaletsizlik, acımasızlık ve kişisel çıkarcılığın ön plana çıktığı günümüzde milletlere yön veren kişilere hakkaniyet ve hoşgörü duygusu aşılaması en büyük dileğimdir. Allah cümlemizi ihtişam tutkusundan, acımasızlık duygusundan korusun, vicdan ve adalet duygusu nasip etsin inşallah. Bu vesileyle tüm Müslümanların, hemşehrilerimin ve parti üyelerimizin Ramazan Bayramını kutlar, Allah'tan tekrarını dilerim."