Ramazan Bayramı'na doğru

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, el ele, omuz omuza, gönül gönüle olunan bu Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberliği tazelemek için bir fırsat olduğunu belirtti.

Mübarek ramazan ayının ardından bayrama erişmiş olmanın memnuniyetini ve heyecanını yaşadığını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Asırlardır bizi birbirimize bağlayan, aramızdaki kardeşlik ve dayanışma duygusunun pekiştiren bir Ramazan Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlarımız, varlık sahiplerinin ihtiyaç sahiplerine yardım ettiği, hayırseverlerin yetimleri sevindirdiği bir gündür. Sevgi, barış, kardeşlik ve dostluk tohumlarının ekildiği böylesine önemli bir günde, dargın ve küskün olanların birbirlerini kucaklaşarak barışmasını temenni ediyorum. Mübarek Ramazan Bayramı'nızı, en içten duygularımla kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum."