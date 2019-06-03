Ramazan Bayramı'na doğru

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, rahmet ve bereket ayı ramazanı uğurlamanın hüznü ve bu mübarek ayın sonunda bayrama kavuşmanın huzur, mutluluk ve sevincini birlikte yaşadıklarını dile getirdi.

Bayramların, milletin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kardeşlik ve dostluğun en sıcak şekilde hissedilmesine, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilenmesine, saygı ve sevgi temelinde insanların dayanışmasına vesile olan müstesna günler olduğuna dikkati çeken Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Bu müstesna günlerde örf ve adetlerimizi yaşatarak, aile büyüklerimize, akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaş ve dostlarımıza hürmet ve muhabbetimizi gösterelim. Yetimlerin, gariplerin, yaşlıların ve kimsesizlerin gönlünü alalım. Muhtaç ve kimsesizlere yardım eli uzatarak, dualarını alalım. Milli ve manevi değerlerin doruk noktasına ulaştığı bu özel ve anlamlı günleri fırsat bilerek birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermemiz gerektiğini asla unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar, sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi dilerim."