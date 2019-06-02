Ramazan Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın, mesajında dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en yüksek düzeyde yaşandığı ramazan ayını idrak ettiklerini belirtti.

Bu günlerde dargınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Kayserimiz sevinçte, tasada tek vücut olabilen, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşayabilen bir toplumdur. Huzur içerisinde geçirdiğimiz ramazan ayından sonra bayramını da aynı şekilde huzur içerisinde geçirmeniz için her türlü tedbir alınmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ve zabıta ekiplerimiz ile diğer ilgililer her zaman olduğu gibi bayram süresinde de görevlerinin başında, sizlerin hizmetinde olacaklardır. Bayram ziyaretleri münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmalarını, sevdikleri ile birlikte huzurlu bayram geçirmelerini temenni ederim. Bu vesile ile tüm şehit ailelerimizin, gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimin, ilimizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın aile ve yakınlarının mübarek Ramazan Bayramını tebrik eder, sevgi ve saygılar sunarım."