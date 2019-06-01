Ramazan Bayramı'na doğru

KARAMAN (AA) - Karaman Valiliği, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur içinde geçirebilmesi için bir dizi tedbir aldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dokuz günlük bayram tatili süresince trafik denetimlerinin 31 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında 11 gün süreyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için Valilikçe gerekli tüm tedbirlerin alınarak görevlendirmelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bayram sürecinde vatandaşlarımızın ve özellikle sürücülerimizin trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerini, aşırı hız, yakın takip gibi trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını temenni ediyoruz. Sürücülerin uykusuz ve yorgun araç kullanmamalarını, arka koltuklar dahil mutlaka emniyet kemerlerini kullanmaları ile her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğunun bilinci içerisinde sevdikleriyle kazasız, sağlıklı ve huzurlu bayramlar geçirmelerini temenni ediyoruz."