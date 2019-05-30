Ramazan Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ayhan mesajında, büyük bir memnuniyet ve onurla vali olarak görev yaptığı Sivas’ta ilk defa Ramazan Bayramı’nı karşılamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Toplumsal yaşamda önemli yeri olan bayramların, insanları birbirine yakınlaştırdığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. Birlik ve dayanışmanın arttığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı Ramazan Bayramı'nın ülkemize, barış, huzur ve güven getirmesini diliyorum. Bayram kelimesi bizlere hep birlik, beraberlik ve güzellikleri hatırlatmıştır. Tüm ellerin kenetlendiği ve yoğun sevgi, saygının hissedildiği anları bayramlarla özdeşleştirmiş, bu anlamda yaşadığımız tüm sevinçleri bayram sevinci olarak nitelendirmişizdir. İşte bu nedenle Sivas’ta yaşanan birlik, beraberlik ve ortak hedeflere inanarak beraber ulaşma gayretlerini de hep bir bayram hazırlığı olarak algılamakta, üreten ve müreffeh bir Sivas'a ulaştığımız anı da bayram sevinci olarak değerlendirmekteyim."

Ayhan, "Sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin yüreklerdeki coşkusunun bir kat daha arttığı bu bayram sevincini de hep birlikte 4 Haziran Salı günü saat 16.30'da Buruciye Medresesi’nde düzenlenecek bayramlaşma programında paylaşmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Sivaslı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.